(VIDEO) Stare de urgență în Grecia. Bilanțul morților în incendiile de vegetaţie a crescut la 50

15:10

AS Roma a ajuns la un acord cu Robin Olsen, portarul selecţionatei de fotbal a Suediei la Cupa Mondială 2018, care este aşteptat în capitala Italiei pentru vizita medicală şi semnarea contractului cu gruparea „giallorossa", informează presa italiană. Cotidianul Gazzetta dello Sport precizează că AS Roma va plăti 11,5 milioane euro clubului FC Copenhaga în […]