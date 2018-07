Raionul Ialoveni va avea un nou traseu turistic

15:00

În ziua de 2 mai 2018 am depus la Primăria Ialoveni o cerere de acces la informație în care am solicitat documentele referitoare la achiziționarea serviciilor de actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) al orașului Ialoveni, precum și un comunicat oficial pe marginea acestei achiziții publice. Primăria Ialoveni a răspuns în termen legal și a prezentat documentele din dosarul de achiziție. Actualizarea PUG declarată mai ieftină decât elaborarea unui plan nou După cum scriam anterior într-un material la temă, pentru contractarea serviciilor de actualizare a PUG, Primăria Ialoveni a ales procedura de achiziții publice numită Negociere directă fără publicare. Acest tip de procedură este cel mai netransparent, se aplică în cazuri excepționale (prevăzute de legislație), presupune lipsa concursului ofertelor și negocierea directă a prețului de achiziție cu unul sau mai mulți operatori economici. În declarația publicată pe Internet de primarul Sergiu Armașu, se menționează că Primăria a ales varianta „actualizării” pentru că „nu poate acoperi costuri de milioane pentru elaborarea unui nou PUG”. Printr-o singură căutare pe pagina web a Agenției Achiziții Publice putem vedea că Primăria orașului Cricova, de exemplu, în anul 2017 a selectat prin licitație publică o firmă care elaborează PUG al orașului contra sumei de 525000 lei. Noi, însă, plătim numai pentru actualizare (nu pentru elaborare de la început) suma de 404385 lei. Urbanproiect, sub umbrela drepturilor de autor Din Darea de seamă asupra procedurii de negociere oferite de Primăria Ialoveni, aflăm că motivul aplicării acestei proceduri de achiziție e faptul că Urbanproiect este autorul PUG care s-a decis a fi actualizat. Legile invocate se referă la drepturile morale (și de altă natură) ale autorilor asupra PUG. De asemenea, în documentele de achiziție este menționat argumentul că Urbanproiect (fiind o întreprindere de stat) oferă Primăriei o reducere de 151495 lei pentru serviciile sale. Am rugat un arhitect (care a dorit să-și păstreze anonimatul) să ne spună părerea asupra deciziei autorităților de a contracta fără concurs institutul Urbanproiect pentru actualizarea PUG. „Decizia de a actualiza PUG vechi sau a elabora unul nou aparține autorităților publice. Prețul propus de Urbanproiect este format conform unui catalog de prețuri valabil în domeniu. Operatorii privați, însă, nu prea îl folosesc, pentru că din acest regulament rezultă niște prețuri mari, pe care nu toți clienții își permit să le achite. De fapt, Urbanproiect este un operator “scump”, dar trebuie să recunoaștem că are și potențial, iar calitatea proiectelor elaborate de această insitituție este înaltă. Pe de altă parte, dacă Urbanproiect deține drepturile de autor asupra PUG, iar autoritățile fac economie, înseamnă că orașul Ialoveni este un fel de ostatic al unei singure viziuni asupra planului de dezvoltare urbanistică”, a mai adăugat sursa. Ce soluții trebuie să propună orașului PUG-ul actualizat? Potrivit caietului de sarcini pentru serviciile de actualizare a PUG, INCP Urbanproiect trebuie să ne ofere, printre altele, reglementări pentru căi de comunicații și transport; alimentare cu apă și canalizare; alimentare cu gaze naturale, energie electrică, dar și energie termică; protecția mediului. De asemenea, autorii trebiue să elaboreze și să prezinte Planul zonal al centrului orașului în format 3D și Regulamentul local de urbanism. La fel, în caietul de sarcini vedem că Primăria Ialoveni (autoritatea contractantă) nu specifică anumite cerințe pentru regimul de înălțime al clădirilor din zona centrală – subiect sensibil pentru comunitate. Singura condiție pentru modul de elaborare a lucrării este consultarea administrației publice locale, a serviciilor de resort și a populației orașului. În aceeași declarație făcută publică, primarul orașului Ialoveni a promis că PUG va fi supus consultărilor, în mod repetat, după ce autorii vor face modificările propuse de participanții la primele consultări. Prevederile Planului Urbanistic General actualizat vor intra în vigoare după ce documentul va fi aprobat prin decizia Consiliului orășenesc Ialoveni. Olesea Hîncu Foto: Facebook / Ialoveni - orașul soarelui