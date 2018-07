Accident în Jora de Sus: Un conducător auto a lovit mortal un biciclist și a fugit de la fața locului

08:30

Atacatorul a fost omorât după ce a deschis focul în zona străzii Danforth. Unele dintre victime au primit ajutor medical la faţa locului, în timp ce altele au fost transportate la spital. Incidentul a avut loc în jurul orei locale 22 (ora României, 05). #TorontoShooting: Toronto police say 9 people shot and shooter is dead […]