Mai mulţi şoferi ai microbuzelor de pe rutele interurbane, amendați de inspectorii ANTA

10:30

Amenzi de zeci de mii de lei și condamnări la închisoare pentru cei care torturează animalele Amenzi de zeci de mii de lei sau chiar închisoare pentru cei care torturează animalele. Asta prevede un proiect de modificare a Codului Penal votat recent în prima lectură de Parlament. Acum, agresarea sau uciderea unui animal este sancționată contravențional, iar anual sunt eliberate doar cîteva zeci de amenzi. Asta în timp ce sute de vietăți sunt mutilate și ucise de oameni, care scapă nepedepsiți, potrivit ONG-urilor pentru protecția animalelor. Potrivit datelor statistice ale poliției, anul trecut pe întreg teritoriul țării au fost eliberate 30 de amenzi pentru cruzime față de animale. În timp ce În 2016, au fost sancționate 22 de persoane. În realitate, numărul animalelor torturate ar fi mult mai mare, spun angajatii unor aziluri. Mai mult, cei care isi dedica timpul pentru a salva animalele fara adapost spun ca nici nu sunt bagati in seama atunci cand sesizeaza organele de drept referitor la cazurile de cruzime. Acum o săptămînă, Parlamentul a votat în prima lectura un proiect de modificare a Codului Penal care prevede pedepse mai dure pentru cei care își bat joc de animale. Modificările presupun amenzi de pînă la 38 de mii de lei, dar și închisoare de pînă la un an. Iar în cazul în care animalul este torturat în public sau în prezența minorilor, amenda se dublează, iar pedeapsa cu închisoarea crește de la un an pînă la trei. În prezent, pedeapsa maximă este de 1200 de lei, amenda care însă nu se aplica, în condițiile în care, în țara noastră nu există instituții care să protejeze animalele, iar cazurile de acest fel, practic nu sunt băgate în seamă de autorități, spun reprezentanții ONG-urilor. Noul articol care ar putea fi adaugat in Codul Penal prevede ca de tortura față de animale se fie responsabili in continuare cei de la Agenția pentru Siguranța Alimentelor, dar și poliția. Ca să intre în vigoare, proiectul trebuie sa fie votat și în lectura finală. Sursă: protv.md Record Amenzi de zeci de mii de lei și condamnări la închisoare pentru cei care torturează animalele apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.