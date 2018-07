Armata israeliană a activat sistemul 'Praştia lui David' împotriva unor rachete lansate în interiorul Siriei

10:15

Pesti Locul intai la sensibilitate si bunatate il ocupa femeia Pesti. Este un adevarat inger si nu ar face niciodata rau cuiva. Incearca mereu sa ajute si este evalvioasa. Are credinta in Dumnezeu si niciodata nu ar invidia, barfi sau uri. Are niste trasaturi speciale si atrage intotdeauna oameni buni langa. Taur Nu numai ca arata perfect si par mereu scoase din cutie, insa au un farmec aparte. Asta nu este insa nimic cu ce vraji stiu sa faca aceste native in bucatarie. Cu siguranta au o potiune magica ascunsa in sort, pe care o folosesc pentru a obtine cele mai aspectoase si gustoase preparate. Nu trebuie sa te mire nici daca stiu vreo reteta magica ce atrage dragostea si bunatatea in jurul lor. Rac Femeile nascute in zodia Racului au si ele puteri de zana. Acestea iau in serios rolul de Zana cea Buna, iar cei care le au in viata lor se pot considera norocosi, deoarece acestea, ii vor proteja mereu. Sare rapid in ajutorul celor care au nevoie indiferent ca este vorba despre o problema minora sau una majora. Fac adevarate minuni si reusesc sa scoata pe oricine din bucluc, ca prin minune, potrivit ele.ro.