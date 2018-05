A 10-a Conferinta Internationala a Insurance Europe are loc astazi in Madrid

15:45

Asiguratorii moldoveni au subscris prime in valoare de 332,1 milioane lei in primul trimestru din 2018, in crestere cu 7% fata de intervalul similar al anului trecut, arata datele autoritatii de supraveghere (CNPF). In moneda europeana, evolutia a fost de 10,3% ajungand la 16,3 milioane euro, ca urmare a aprecierii monedei nationale fata de cea europeana. In acelasi timp, valoarea daunelor platite de asiguratorii moldoveni nu a suferit modificari semnificative fata de perioada ianuarie-martie 2017, ajungad la aproape 121 milioane lei. Analizand rezultatele din primul trimestru, se observa schimbari in clasamentul companiilor, dar si in ceea ce priveste ponderile detinute de acestea in piata. Astfel, GRAWE CARAT Asigurari urca pe prima pozitie in clasament (comparativ cu pozitia a treia in anul precedent), avand o cota de 14,3 %, urmata de DONARIS VIG (13,9%), MOLDASIG (13,3%), KLASSIKA Asigurari (12,5%) si GENERAL Asigurari (11,4%).