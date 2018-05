Prima declarație a Iuliei Skripal după otrăvire: „E șocant! Tratamentul a fost invaziv, dureros şi deprimant”

16:30

Năstase, despre dezbaterile organizate de Ceban: „Nu am să intru în jocul unor circari” Andrei Năstase susține că este gata să discute cu Ion Ceban, doar că în cadrul dezbaterilor organizate de televiziuni, nu în centrul Capitalei în fața Arcului de Triumf. “„Mi-am asumat angajamentul de a merge la niște posturi TV. E devreme zic eu să ne învârtim în jurul Arcului de Triumf. Acum avem de muncit, nu de triumfat. Nu am să intru în jocul unor circari”, a menționat Năstase în cadrul unei conferințe de presă. Liderul Platformei DA a mai adăugat că va participa la dezbaterile care sunt organizate în conformitate cu legislația Republicii Moldova și cu regulamentele aprobate de autorități: „Iată de ce, ei cu circul, noi cu munca. Asta știu, asta am învățat acasă: să muncesc și să ajung la cât mai multă lume. Ieri am fost la o instituție medicală, am avut o întâlnire cu medicii, după care am fost în suburbii, am discutat cu oamenii”. Menționăm că, Ion Ceban l-a chemat pe Andrei Năstase la dezbateri publice în fiecare zi, pentru a discuta despre problemele Chișinăului. Totuși, liderul Platformei DA nu a dat curs invitației, iar socialistul l-a așteptat deja două zile în fața Arcului de Triumf. Sursă: tv8.md Record Năstase, despre dezbaterile organizate de Ceban: „Nu am să intru în jocul unor circari” apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.