Participă la IT Networking event #5, fă schimb de idei și construiește relații cu profesioniști din domeniul IT

IT Networking Event #5 are scopul de a construi noi relații între participanți din domeniul IT și companii, parteneri sau fondatori. De asemenea, este o ocazie bună ca aceste relații să fie menținute pentru a duce la noi colaborări, angajări sau parteneriate. Articolul Participă la IT Networking event #5, fă schimb de idei și construiește relații cu profesioniști din domeniul IT apare prima dată în #diez.

