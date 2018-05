Alimente care detoxifică organismul

05:01

Berbec Se anunta o perioada armonioasa in familie si in cercul de prieteni, ceea ce va confera liniste sufleteasca si implinire. Va bucurati de o atitudine pozitiva si nu sunteti persoane care se iau tot timpul in serios; aceasta calitate va face partenerii perfecti pentru conversatie. Daca nu aveti un loc de munca stabil, mai aveti putina rabdare! Astrele anunta o schimbare in cariera, insa aceasta nu va sosi fara un numar de schimbari pe care va trebui sa le faceti. Din fericire, familia va fi alaturi de voi atunci cand ezitati si veti beneficia nu numai de sfaturi, dar si ...