Judecătorii iresponsabili nu mai scapă de răspundere disciplinară. E și o condiție pentru acordarea banilor europeni

23:00

Yulia Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, a ieșit astăzi în fața presei pentru prima dată după ce ea și tatăl ei au fost otrăviți cu neurotoxina Novichok. „Trezindu-mă după 20 de zile de comă am aflat că eu și tatăl meu am fost otrăviți. Până în prezent îmi e greu să mă împac cu gândul că am fost victimele unui asemenea atac”, a declarat aceasta în fața camerelor.