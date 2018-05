Pachetul antialcool, aprobat de Executiv: sancțiuni mai dure pentru șoferii în stare de ebrietate

13:30

La invitația premierului Pavel Filip, Comisarul European pentru Politica Regională, Corina Creţu, întreprinde, în perioada 17-19 mai curent, o vizită în Republica Moldova. Înaltul oficial european va avea astăzi o întrevedere cu prim-ministrul Pavel Filip, în cadrul căreia vor fi abordate aspecte ale colaborării cu UE, în contextul promovării politicilor de dezvoltare regională a Republicii Moldova. De asemenea, vineri, 18 mai, cei doi oficiali vor susține o lecție publică pentru studenţii Academiei de Studii Economice a Moldovei, iar sâmbătă, 19 mai, vor participa la deschiderea Orăşelului European 2018, la Ungheni. Programul vizitei include: Joi, 17 mai ora 11.00 – Premierul Pavel Filip şi Comisarul European pentru Politica Regională, Corina Creţu, vor avea o întrevedere bilaterală (Casa Guvernului, intrarea din str. Pușkin, sala de ședințe, et. I) Notă: Direcția comunicare și protocol a Guvernului va realiza imagini protocolare pe care le va pune la dispoziţia instituţiilor mass-media ora 11.20 – Fotografie de protocol comună a celor doi oficiali, urmată de ședința în format extins a delegațiilor Republicii Moldova și Uniunii Europene (Casa Guvernului, intrarea din str. Pușkin, sala de ședințe, et. I) Notă: Reprezentanţii mass-media vor putea lua imagini protocolare ora 12.15 – Premierul Pavel Filip și Comisarul European Corina Creţu vor susține o conferinţă de presă (Casa Guvernului, intrarea din str. Pușkin, et. I) Notă: Conferinţa de presă va putea fi urmărită LIVE, pe site-ul gov.md Accesul reprezentanţilor mass-media în Casa Guvernului se va face în baza legitimațiilor de presă Vineri, 18 mai ora 10.00 – Prim-ministrul Pavel Filip şi Comisarul European Corina Creţu vor susține o lecție publică pentru studenţii Academiei de Studii Economice, privind colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană (Academia de Studii Economice a Moldovei) Notă: Lecția va putea fi urmărită LIVE, pe site-ul gov.md. Sâmbătă, 19 mai ora 13.00 – Premierul Pavel Filip, Comisarul European, Corina Creţu și Ambasadorul UE în Republica Moldova, Peter Michalko, vor participa la deschiderea Orăşelului European 2018 la Ungheni (Ungheni, Piaţa Independenţei, str. Naţională, 7) ora 14.30 – Pavel Filip, Peter Michalko și Corina Creţu vor suține un briefing de presă (Ungheni, Piaţa Independenţei, str. Naţională, 7)