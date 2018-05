Cipru limitează acordarea de pașapoarte în schimbul investițiilor la maximum 700 de an

17:50

Pare greu de crezut, dar există state în lume care nu au o armată proprie, scrie realitatea.net.Surprinzător, lista cu state care nu au armată nu este deloc scurtă. Totuși, multe dintre ele sunt țări cu populație redusă.Costa Rica – populație: 4,9 milioane de locuitori. Constituția interzice existența unei armate permanente încă din 1949. A fost numită cea mai fericită țară din lume.Lichtenstein – populație: 38.000 de locuitori. A renunțat la armată din considerente dinanciare. Are cel mai mare venit pe cap de locuitor din lume.Samoa – populație: 195.000 de locuitori. Nu a avut niciodată armată.Andorra – populație: 77.000 de locuitori. S-a ținut departe de războaie în ultimii 1.000 de ani. Nu are armată proprie.Dominica – populație: 74.000 de locuitori. Nu mai are armată din 1981, conform telegraph.co.uk.