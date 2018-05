Întreprinzătorii vor putea solicita documentele la distanţă, în regim online

11:40

Bărbatul de 32 de ani, care a fost reținut în cazul tinerei găsită moartă într-o geantă pe malul lacului din Grătiești a primit 30 de zile de arest. Decizia a fost luată ieri de magistraţii Judecătoriei Chişinău. Potrivit Canal3 care face referire la surse din cadrul organele de anchetă, individul nu şi-ar recunoaşte vina. Sursa […] The post Detalii în cazul tinerei găsită moartă într-o geantă pe malul lacului din Grătiești. Ce ar fi spus principalul bănuit appeared first on Moldova.org.