Vom avea încă două puncte comune de control la frontiera cu Ucraina. Iată care sunt acestea

16:50

„Implicarea noastră desigur va fi una benefică pentru municipiul vom susține și în continuare orientarea proeuropeană a candidaților,” susține Victor Strătilă, fost candidat din partea Partidului Verde Ecologist. „Avem la moment doi candidați, nu? Partidul Socialiștilor din Republica Moldova are candidatul și partidul respectiv are declarație că ce vector are,***, păi. Eu întrebare care-i întrebare,” […]