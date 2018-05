Secretul tenului perfect al turcoaicelor! Cu ce îşi dau pe faţă în fiecare dimineaţă

12:50

În anotimpul cald, niciun desert nu poate fi mai savuros ca o îngheţată răcoritoare, iar pe lângă faptul că este un răsfăţ pentru papilele gustative, îngheţata are şi numeroase beneficii asupra sănătăţii. Aceste sunt beneficiile îngheţatei pentru sănătate. 1. Are un indice glicemic scăzut. Acest lucru înseamnă că se poate folosi şi în dietă şi că… Articolul 3 beneficii neştiute pe care îngheţata le are pentru sănătate apare prima dată în Telegraph Moldova.