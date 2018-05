Igiena în școli – motivul unei expoziții la Monumentul lui Ștefan cel Mare (Foto)

16:20

Olga Busuioc are o agendă încărcată. Soția lui Igor Stribițchi, solistul trupei Akord, susține o serie de concerte peste hotarele țării. Olga Busuioc cântă din frageda copilărie, iar vocea sa are un timbru inconfundabil. Deși are o agendă încărcată, iar în ultima perioadă este mai mult plecată decât acasă, frumoasa soprană nu uită nicio clipă […]