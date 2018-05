Ministrul Tudor Ulianovschi a efectuat o vizită de lucru în raionul Glodeni

13:40

Un tânăr din R. Moldova a obținut locul II la Concursul internațional de Științe și Inginerie Un tânăr din Republica Moldova a obținut locul II la Concursul internațional de Științe și Inginerie „Intel ISEF", care s-a desfășurat în SUA, transmite MOLDPRES. Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, premiantul este Sandu Chiriţa, elev la Liceul Tehnologic Resurse Educaţionale și Training Tehnologic „B. Z. Herţli" din mun. Chişinău. La acest concurs, elevul a primit anul trecut Premiul special. Din partea țării noastre la concurs au participat trei elevi, care au fost selectați în cadrul etapei republicane „Mold SEF", desfășurate anul curent. Elevul Chiriţa Sandu a participat în concurs cu proiectul „A Novel Approach to Call Quality Assessment Using Sequential Neural Networks", iar elevii Artemie Mitioglo și Vladislav Mitioglo, care studiază la Liceul Teoretic „Orizont" din mun. Chişinău, au participat cu proiectul „Combating air polution with the help of nanotechnology". Concursul internațional de Științe și Inginerie „Intel ISEF" s-a desfășurat în perioada 13-19 mai, în Pittsburgh, Pennsylvania, SUA. În cadrul acestuia au participat peste 1750 de elevi din circa 80 de ţări ale lumii, inclusiv din toate statele SUA. La concurs au fost prezentate aproximativ 1500 de proiecte de cercetare.