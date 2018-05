Încă un partid și-a anunțat sprijinul pentru Andrei Năstase

11:40

"Pot să studiez şi de aici, dar este important să întâlneşti oameni, practicanţi, ca să înţelegi. Nu toate pot fi învăţate din cărţi. Trebuie să le vezi". Drept care, profesorul preot Ioan Chirilă merge an de an, din 1994, în Israel, să afle. Deşi este foarte cunoscut lumii ecleziastice, trebuie să spunem mai întâi, pentru mireni, cine este preotul Ioan Chirilă. Născut în 1962, este profesor universitar doctor al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, Facultatea de Teologie Ortodoxă, titular al cursului de Vechiul Testament. Din 2012, este preşedinte al Senatului Universităţii Babeş-Bolyai. A publicat 11 volume ca autor unic, 18 volume coordonate şi peste 250 de studii şi articole în volume şi periodice din ţară şi străinătate. Călător pasionat în Orientul Mijlociu şi Asia Mică, a beneficiat, din 1994 până în prezent, de numeroase stagii de formare în Israel în multiple domenii de cercetare. A condus misiuni didactice în cadrul unor universităţi prestigioase din Franţa, Belgia, Grecia, Israel, Olanda, Suedia, Finlanda, SUA. Teza sa de doctorat se intitulează "Cartea profetului Osea, introducere, traducere, comentariu şi teologia cărţii". A studiat limba ebraică la Universitatea din Budapesta, Institutului de asirologie şi babilonistică. Cartea pe care o prezentăm acum este un amplu interviu luat de directoarea editurii clujene Bybliotek, în 2015, la filmarea unei emisiuni TV sub genericul "Cărţi +". Profesorul preot Ioan Chirilă nu numai este pasionat de Israel, dar a parcurs ţara aceasta an de an, începând cu 1994, a participat în echipe specializate pe şantiere arheologice la mai multe cetăţi – Nimrod, Masada, Capernaum, Tabgha -, a studiat manuscrise la Qumran, a meditat în deşertul Neghev, a asistat la un miracol pe muntele Tabor, a condus grupuri de credincioşi în pelerinaj la Ierusalim, Bethleem, Nazaret. Ca urmare, a perceput plurivalent Israelul şi, spune Diana Suciu, "ne prezintă peisajul social, citadin, uman, turistic, deconstruit şi analizat pe dimensiunea credinţei". Interviul este structurat în trei mari părţi: "La marginea Paradisului", "Căutări", "Kabala şi tăcerea". "Pot să studiez şi de aici, dar este important să întâlneşti oameni, practicanţi, ca să înţelegi. Nu toate pot fi învăţate din cărţi.Trebuie să le vezi". Drept care profesorul preot Ioan Chirilă merge an de an, din 1994, în Israel să afle. Pr. Ioan Chirilă - "Israel. Întoarcerea acasă". Interviu realizat de Diana Suciu. Editura Bybliotek. 95 pag.