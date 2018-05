(video) Imagini tulburătoare filmate înainte de accidentul în care 9 români au murit în Ungaria! Șoferul făcea Live pe Facebook

18:20

Trei jucatori cunoscuti in Europa risca sa aiba probleme mari cu legea dupa ce au devenit obiectul unei investigatii in Italia. Pepe Reina Paolo Cannavaro si Salvatore Aronica sunt anchetati pentru legaturi cu clanurile interlope din Napoli. Portarul Pepe Reina e campion mondial cu Spania in 2010 si are in palmares trofee cu Liverpool, Napoli si Bayern,…