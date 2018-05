Cine sunt arbitrii din FINALA Cupei Moldovei Orange?

12:10

Tânărul a primit anul trecut Premiul special, iar acum s-a învrednicit de locul doi la concursul la care au participat peste 1750 de elevi din circa 80 de țări ale lumii, inclusiv din toate statele SUA. Proiectul lui Chirița a fost intitulat: „A Novel Approach to Call Quality Assessment Using Sequential Neural Networks”. „Intel ISEF” […]