Guvernul propune noi măsuri pentru a apăra copiii de capcanele din internet

Scriitorul american Philip Roth, laureat al premiului Pulitzer, a murit la vîrsta de 85 de ani, informează miercuri agenţiile internaţionale de presă, citînd media americane precum New York Times şi The New Yorker.Cele două publicaţii americane citează prieteni apropiaţi ai lui Roth. Potrivit Reuters, care îl citează pe agentul literar al lui Roth, Andrew Wylie, scriitorul a murit marţi, la or