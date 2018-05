Elevi din R.Moldova a obținut locul II la Concursul internațional de Științe și Inginerie „Intel ISEF”

16:01

Partidul Democrat din Moldova a câştigat cele mai multe fotolii de primar, în urma alegerilor noi de duminică. Din primul tur au câştigat patru candidaţi, care fac parte din PDM. Cel mai bun rezultat l-a obţinut Ion Dragan, din Leuşeni, Hânceşti, pentru care au votat aproape 91 la sută dintre consăteni. Ion Drăgan a fost […] The post Alegeri în cinci sate. PD a câștigat patru primării appeared first on Moldova.org.