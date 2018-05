Un nou post de salvatori și pompieri VOLUNTARI, inaugurat în raionul Fălești

18:01

Fosta iubită a Prințului Harry a mers la nuntă! Reacția ei și expresia feței în timpul ceremoniei te lasă fără cuvinte Chelsy Davy, fosta iubită a Prințului Harry, s-a numărat printre invitații la nunta acestuia cu actrița Meghan Markle. Cei doi au avut o relație tumultoasă, din 2004 până în 2010. Fiica unui om de afaceri înstărit din Zimbabwe, Chelsy Davy l-a cunoscut pe Prințul Harry în 2004, la Stowe School. A urmat o relație turbulentă, presărată cu certuri și împăcări, până în mai 2010, când Davy a anunțat oficial pe Facebook despărțirea de Harry. Deși un an mai târziu au existat zvonuri cu privire la o nouă împăcare, Prințul Harry a dezmințit acest lucru, afirmând că este „100% singur”. În ciuda eșecului poveștii lor de iubire, cei doi au rămas în relații bune, iar Chelsy Davy s-a numărat printre cei invitați la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Davy a sosit cu zâmbetul pe buze, însă reacțiile sale din timpul ceremoniei care a avut loc la Capela St. George nu au trecut neobservate de internauți. Prince Harry’s ex girlfriends face at the #RoyalWedding is a picture #ItShouldHaveBeenMe pic.twitter.com/y1FveSBq6g — Samantha Quek (@SamanthaQuek) May 19, 2018 The face you make when it hits you that you are at your ex's wedding #royalwedding pic.twitter.com/ewrVgClm5m — FunkLip (@funkomi) May 19, 2018 Sursă: realitatea.md Record Fosta iubită a Prințului Harry a mers la nuntă! Reacția ei și expresia feței în timpul ceremoniei te lasă fără cuvinte apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.