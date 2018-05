Scrie istoria Unirii ! Vino în echipa de voluntari ai Campaniei „1 million de semnături pentru Unire”

15:30

„Public anunţ că astăzi de către Adunarea Generală a fost acceptată cererea de demisie din poziţia de Director General. Eu nu m-am ținut niciodată de funcții. Demnitatea mea este mai presus. Nici în concediu de boală artificial, cum fac alții, nu am de gând să mă duc. Mă dau la o parte... Mă bucur că am reuşit să readuc la viaţă întreprinderea şi Proiectul, mă bucur că am reuşit să facem o echipă, mă bucur că am reuşit să lansăm mai multe proiecte pentru asigurarea unui serviciu mai calitativ consumatorilor, mă bucur că am readus speranţa în ochii angajaţilor… (...) P.S. În acest context mi-am adus aminte de o vorba CAPUL PLECAT ÎNCEPE A PAȘTE…”, a scris pe contul său de Facebook, Veronica Herța. Ea a fost numită în funcția de director general în septembrie 2016, după demisia lui Constantin Becciev. Acesta din urmă a demisionat după un scandal legat de corupție privind achiziții de lux la „Apă-Canal”.