Afganistan: zeci de oameni au fost uciși, într-un șir de atacuri ale talibanilor

16:40

Agenția britanică ce se ocupă de reglementarile in domeniul mass media, Ofcom a anunțat că a deschis trei investigații în legatura cu informațiile difuzate de televiziunea de stat din Rusia, RT (Russia Today) in luna aprilie si mai. Aceste investigatii – care vizează calitatea informațiilor difuzate în buletinele de știri și în programele politice, se adauga altor șapte anchete, aflate deja în desfîșurare legate de modul în care canalul rusesc a prezentat cazul Skripal. Intr-o postare pe twitter, redactorul șef al televiziunii RT, Margarita Simonyan a scris că „indifferent cite investigatii vor fi facute de Ofcom, nu vor gasi nimic”. Londra acuza Rusia de implicare în otrăvirea fostului agent dublu Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia, in Marea Britanie, iar Moscova neaga.