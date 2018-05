Grupare internaţională specializată în falsificarea actelor, deconspirată de poliţie

11:50

După 10 ani de muncă la Jurnal TV, Anatol Melnic a părăsit acest post de radio și televiziune. Mai mult decât atât, jurnalistul a plecat de acolo cu amar în suflet.Cunoscutul prezentator de la Costești a participat recent la emisiunea all.in prezentată de Anna Tulgara unde a vorbit despre necazurile sale în anii în care a lucrat la Jurnal TV cu un salariu mizerabil.„De la Jurnal m-am dus că nu-s bani! Eu 10 ani de zile la JurnalFM am avut 4000 de lei pe lună. Televiziunea nu are bani pentru proiecte, am avut încercări, am avut „Tăt pi Dos” dar na… Era o emisiune care o făceam singuri fără scenariști și profesioniști”, spune Anatol Melnic.Mai mult, din cauza șefilor de la Jurnal, el a pierdut 2 mii de euro. „Monetizarea mi-a fost blocată, pe Youtube, pe canalul de farsă.