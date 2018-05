PAS cere anularea alegerilor din Jora de Mijloc: Partidul Șor ar fi depășit plafonul maxim de cheltuieli

12:50

Cea mai mare fabrică de producere a uleiului din Moldova, Floarea Soarelui, își mărește capacitatea de producție datorită deschiderii unei noi hale moderne de extracție a uleiului. Construcția acesteia se finalizează în luna mai 2018. Capacitatea de producție a halei va permite prelucrarea a peste 1200 de tone de semințe de floarea-soarelui pe zi, ceea […] The post Cea mai mare fabrică de ulei din Moldova își mărește capacitatea de producție. Se deschide o nouă hală de 9,5 milioane dolari appeared first on Moldova.org.