VIDEO // Șofer, bătut pentru că nu a acordat prioritate coloanei ministrului de Interne

Deși are o semnificație geopolitică exclusivă pentru Rusia și forțele pro-ruse din Moldova și asigură un anumit impact mediatic, statutul de țară observatoare nu are nicio substanță economică, scrie politologul Dionis Cenuța într-un articol de analiză pentru Agenția IPN. Politologul subliniază faptul că unicele beneficii indicate în Tratatul Uniunii Economic Euroasiatice sunt participarea la reuniunile instituționale din […]