Grupare internaţională specializată în falsificarea actelor, deconspirată de poliţie // VIDEO

11:00

Netflix nu a oferit detalii despre viitoarele proiecte ale fostului cuplu prezidenţial, dar a indicat faptul că ar putea fi vorba despre o serie de dezbateri, reality show-uri, seriale şi filme documentare şi lungmetraje de ficţiune. Soţii Obama vor produce conţinuturile prin intermediul companiei de producţie Higher Ground Productions, pe care au înfiinţat-o în acest scop. "Sperăm să cultivăm şi să ajutăm să se afirme vocile talentelor, surse de creativitate şi de inspiraţie care promit mai multă compasiune şi înţelegere între semeni", a declarat Barack Obama - al 44-lea preşedinte al SUA (2009 - 2017) , se arată într-un comunicat emis presei. Potrivit The New York Times, care citează surse apropiate lui Barack Obama, fostul preşedinte american nu va folosi platforma ca instrument politic. Tranzacţia constituie o modalitate foarte bună de promovare pentru Netflix, care vrea să se poziţioneze ca destinaţie naturală a creatorilor de conţinuturi şi nu ezită să aloce sume colosale în acest sens. Nu a fost făcută publică valoarea tranzacţiei, însă presa de specialitate o compară cu alte două operaţiuni majore recente ale Netflix, scrie Mediafax. Platforma a reuşit să îi atragă pe producătorii de succes Ryan Murphy ("Glee", "The People vs O.J. Simpson"), căruia i-a oferit un cec de 300 de milioane de dolari pentru cinci ani, şi Shonda Rhimes ("Scandal", "Grey's Anatomy", "How to Get Away with Murder"), care a primit suma de 100 de milioane de dolari pentru patru ani. La începutul lunii martie 2017, publicaţia Financial Times a scris că Barack şi Michelle Obama au semnat un contract cu Penguin Random House pentru publicarea memoriilor lor. Editura le-ar fi plătit peste 60 de milioane de dolari pentru drepturile asupra celor două volume de memorii. Compania de divertisment americană Netflix a fost înfiinţată în 1997, de Reed Hastings şi Marc Randolph, şi este specializată în furnizarea de conţinuturi în streaming şi video-on-demand. În 2013, Netflix a început să producă şi să distribuie online filme şi seriale. În prezent, platforma de streaming Netflix are aproximativ 125 de milioane de abonaţi în 190 de ţări.