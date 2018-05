Străzile pe care să le eviți marți, 22 mai! Aici vor avea loc lucrări de reparație a drumurilor

09:20

Ministrul Chiril Gaburici, în dialog cu administratorii Zonelor Economice Libere „Zonele Economice Libere reprezintă un avantaj competitiv pentru noi în raport cu alte țări. De aceea, împreună trebuie să depunem tot efortul pentru a dubla volumul de producție, cifra de afaceri și numărul locurilor de muncă, dar și pentru a oferi condiții cât mai optime pentru investitori, infrastructura necesară". Afirmația a fost făcută de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, în cadrul ședinței cu administratorii Zonelor Economice Libere. Administratorii ZEL-urilor l-au informat pe Chiril Gaburici despre activitatea rezidenților, domeniile de producere, volumul de investiții și dificultățile pe care aceștia le întâmpină în sectorul de gestiune. Ministrul Chiril Gaburici i-a îndemnat pe administratori să comunice mai eficient despre experiența, reușitele, precum și problemele cu care se confruntă. „Ministerul Economiei și Infrastructurii este deschis să vă ofere suportul necesar pentru a vă facilita activitatea, este necesar să reducem birocrația și să identificăm noi oportunități pentru dezvoltarea afacerilor. În acest sens, am redus numărul de acte permisive și am optimizat numărul instituțiilor cu funcții de control", a Chiril Gaburici. În Republica Moldova sunt șapte Zone Economice Libere în care-și desfășoară activitatea circa 190 de rezidenți, care au creat peste 12 mii de locuri de muncă. De la începutul activității până la 1 ianuarie 2018, ZEL-urile au înregistrat un volum de investiții de peste 400 de milioane de dolari, iar volumul vânzărilor nete al producției industriale pentru anul 2017 este de circa 6 miliarde de lei. Activitatea ZEL-urilor se concentrează pe producerea cablurilor și cablajelor electronice și electrice (automotive), prelucrarea metalelor și producere de echipamente, producerea mobilei, fabricarea covoarelor, producerea firelor sintetice și de lână, fabricarea încălțămintei, producerea de vinuri, tehnologii Informaționale etc. Printre facilitățile care le oferă Zonele Economice Libere activității agenților economici, se numără scutirea de 50% din cota impozitului stabilită în țara noastră pentru venitul obținut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului Republicii Moldova, scutirea timp de 3 ani de la plata impozitului pe venitul obținut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din ZEL în afara teritoriului țării, drept rezultat al investirii în zona liberă a cel puțin un milion USD, cota zero a TVA pentru mărfurile (serviciile) livrate în zona liberă din afara Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate din zona liberă în afara Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate în zona liberă din restul teritoriului Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate de către rezidenții diferitor zone libere din Republica Moldova unul altuia etc.