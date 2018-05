Parlamentul britanic: Cum Londra este folosită de Vladimir Putin

00:30

La gala Billboard Music de anul acesta, Ed Sheeran a mai primit trofeele pentru cel mai bun cântăreţ, cel mai bun cântec Top Hot 100 ("Shape of You"), cele mai mari vânzări ale unei piese ("Shape of You") şi cel mai bun cântec difuzat la radio ("Shape of You"), transmite Știri.md cu referire la Mediafax. Cu trei nominalizări, Taylor Swift a primit premiul pentru cea mai bună cântăreaţă, în timp ce Kendrick Lamar a câştigat trofeul pentru cel mai bun album din Top Billboard 200, "Damn". De asemenea, Khalid a fost desemnat cel mai bun cântăreţ debutant, Camila Cabello, cea mai bună cântăreaţă debutantă, Drake, cel mai bun artist din Top Billboard 200, iar Imagine Dragons, cel mai bun grup. Cântăreaţa americană Janet Jackson, care a dominat topurile Billboard în ultimele decenii, cu hituri precum "That's The Way Love Goes", ''I Get Lonely" şi "All for You", a primit premiul Icon la gala de duminică seară. Lista câştigătorilor poate fi consultată pe site-ul şi pe pagina de Facebook ale Billboard. Potrivit celebrei publicaţii, "finaliştii la premiile Billboard Music sunt aleşi pe baza vânzărilor generate de albumele, înregistrările digitale, difuzările radio, în streaming, turnee şi evenimente sociale ale lor din ultimul an". Anul acesta, gala Billboard Music Awards, prezentată de cântăreaţa Kelly Clarkson, a fost difuzată pentru prima dată pe un post de televiziune, live, pe NBC. În 2018, se împlinesc 60 de ani de la lansarea topurilor muzicale realizate de Billboard.