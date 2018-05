Ce spune IGP despre tamponarea unei fetițe de către un automobil al poliției

13:30

Silvia Radu a anunțat că-și încheie activitatea la Primăria mun. Chișinău. Într-o postare pe Facebook, fostul edil interimar scrie că a depus toate demersurile în acest sens, menționând că a fost experiență utilă. „Astăzi am făcut demersurile oficiale pentru încheierea activității mele în Primăria Municipiului Chișinău. Le mulțumesc tuturor colegilor cu care am muncit în […] Articolul Silvia Radu pleacă de la primărie: Am făcut demersurile oficiale pentru încheierea activității mele. A fost o experiență din care am învățat multe lucruri utile a apărut mai întâi pe LiveNews.MD.