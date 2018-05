25 de tineri au participat la atelierul de lucru „Cum să devin deputat”

16:20

Fostul primar interimar al capitalei, Silvia Radu, şi-a încheiat, oficial, activitatea în cadrul municipalităţii. Într-o postare pe Facebook, ea le-a mulţumit colegilor cu care a muncit în lunile încare s-a aflat la cârma Chişinăului.„Astăzi am făcut demersurile oficiale pentru încheierea activității mele în Primăria Municipiului Chișinău. Le mulțumesc tuturor colegilor cu care am muncit în aceste luni, uneori zi și noapte”, a postat Silvia Radu.„A fost o experiență din care am învățat multe lucruri utile și în care am avut ocazia să cunosc mai bine locuitorii Chișinăului”, a mai scris fostul edil.