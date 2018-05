Copii din Harghita și Republica Moldova, împreună în anul Centenarului Marii Uniri

22:30

Satul Hoginesti din raionul Călărași s-a înfrățit luni cu comuna Borcea din județul Călărași. Documentul a fost semnat de edilul de Borcea, Teodor-Aniel Nedelcu, și cel de Hoginești, Constantin Poștaru. „Sunt sigur că evenimentul de astăzi a pus temelia unor proiecte comune cu impact pozitiv pentru ambele părți care va contribui la dezvoltarea ambelor comunități. Pentru [&hellip