Parteneriat moldo-francez în domeniul patrimoniului cultural. Studenții vor fi instruiți de experți francezi și vor face vizite în Franța

14:01

Doi vârstnici din Noua Zeelandă au murit în aceeași zi, după 61 de ani de căsnicie Doi vârstnici din Noua Zeelandă au murit la distanţă de nouă ore unul de celălalt, după 61 de ani de căsnicie, informează DPA. Peter Bedford, în vârstă de 86 de ani, şi soţia sa, Ruth, în vârstă de 83 de ani, au decedat la 14 mai, potrivit unui necrolog publicat sâmbătă de publicaţia New Zealand Herald, potrivit Agerpres. “Este bine că au plecat împreună. Ar fi fost complet pierduţi unul fără celălalt”, a declarat fiica lor, Caroline Bedford, pentru site-ul de ştiri Stuff. Peter Bedford a fost internat sâmbătă seara la spital. “Cred că mama şi-a dat seama că nu se va mai întoarce”, a povestit Caroline. Ruth Bedford a murit la domiciliul cuplului din Kaitoke (Insula de Nord), la 10 a.m. pe 14 mai (22:00 GMT 13 mai), fiind urmată de soţul său la câteva ore, după ce acesta aflase de moartea sa. Peter Bedford a emigrat după Al Doilea Război Mondial din Marea Britanie, unde a cunoscut-o pe Ruth, cu care s-a căsătorit pe 30 decembrie 1957. Deşi decesul membrilor unui cuplu de lungă durată la câteva ore distanţă este un fenomen relativ rar, moartea “de inimă rea” a fost subiectul mai multor studii. O cercetare realizată la Harvard în 2013 a constatat ca probabilitatea ca o persoană să moară creşte cu 30% în primele trei luni după decesul partenerului. Durerea se manifestă extrem de puternic în special la persoanele în vârstă — sindromul inimii frânte, numit şi cardiomiopatie indusă de stres, fiind capabil să afecteze şi un adult anterior sănătos. Kaikohe couple married for 60 years die on same dayhttps://t.co/OMWA2QiuaD pic.twitter.com/uK13IiY5Bd — Newstalk ZB (@NewstalkZB) May 21, 2018 Sursă: agerpres.ro Record Doi vârstnici din Noua Zeelandă au murit în aceeași zi, după 61 de ani de căsnicie apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.