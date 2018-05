Hugh Grant se însoară. Eternul celibatar spune adio burlăciei la 57 de ani

16:45

Acesti oameni marinimosi sunt nascuti in urmatoarele 3 zodii: Taur Persoanele nascute in zodia Taur au inima buna si sufletul curat. Desi ar putea parea la prima vedere destul de individualiste, in realitate nu sunt nici pe departe asa. Taurul se daruieste cu totul celor din jur, iar marinimia sa nu ramane nerasplatita. Dumnezeu ii va intoarce inzecit binele facut, astfel ca va avea parte la randul sau de o multime de bucurii izvorate tocmai din altruismul sau, din faptele bune facute. Rac Toti cei care au cunoscut o persoana nascuta in zodia Rac stiu atunci ce inseamna cu adevarat bunatatea acestui om. Caci si-ar da si sufletul pentru cei din jur, pentru ca lor sa le fie bine, chiar daca asta ar insemna ca Racul sa aiba de suferit. Isi pune inima pe tava si nu sunt putini cei care profita de ea. Insa binele facut i se intoarce acestui nativ si la un moment dat in viata va avea parte de foarte multa fericire. Sagetator Bucuria cu care isi traieste viata nativul Sagetator este molipsitoare. El ar vrea ca toti cei din jur sa fie la fel de relaxati si de multumiti de tot ceea ce li se intampla, motiv pentru care va face tot ce ii sta in putinta pentru binele acestora. Va darui cu drag tot ceea ce are si nu va cere nimic in schimb. Nici nu trebuie, caci astrele vor avea grija sa ii intoarca acestuia insutit aceste daruri, astfel ca isi va primi rasplata cuvenita si mai mult decat atat, potrivit ele.ro.