/VIDEO/ Bănci pentru locuitorii Capitalei de la Termoelectrica. Se caută un loc în Capitală pentru a fi reamenajat

08:20

Președintele formațiunii a mai menționat că pentru comună începe o nouă etapă. „Este victoria pe care am meritat-o, pentru care am muncit. Promit că, de astăzi, în comuna Jora de Mijloc începe o nouă viață. Ura, ura, ura!”, a subliniat Ilan Șor. „Vreau să vă felicit pe toți cu victoria noastră comună. Noi toți am […]