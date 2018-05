Alegerile prezidențiale din Venezuela: Maduro reales pentru un nou mandat de șase ani

09:50

„Socialistii au obtinut putin peste 91 de mii de voturi, ceva mai putin decat au reusit sa mobilizeze in timpul referendumului anti-Chirtoacă - peste 93 de mii. Judecand dupa aceste date putem anticipa ca Socialistii se afla in dificultate de a mobiliza mai multi votanti. Potentialul de crestere in al doilea tur al alegerilor din capitala este redus, iar tentativele lui Dodon de a influenta publicul din Chisinau este modest”, consideră analistul politic Dionis Cenușă, care și-a exprimat opinia pe pagina sa de Facebook.