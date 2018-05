(video) Explozia misterioasă din Siberia - adusă în atenția cercetătorilor 110 de ani mai târziu

07:01

Prințul Harry și actrița Meghan Markle s-au căsătorit pe 19 mai. Evenimentul a stârnit un interes global, iar pe lângă momentul lor au fost și alții care au încercat să profite. Așa e cazul și cu un telefon în ediție limitată. iPhone X Elite se numește și vor fi doar 99 de bucăți disponibile, transmite Ştiri.md cu referire la Playtech. Acest iPhone X în ediție limitată are spatele acoperit în aur, sub logo-ul Apple este un portret cu cuplul și sub acesta e marcat evenimentul. Altfel, dincolo de personalizarea care să justifice prețul, telefonul are 256 GB spațiu de stocare și o cutie specială în care e livrat. Telefonul costă aproape 4.000 de dolari. Producătorul este Goldgenie, care a promis și o versiune acoperită cu diamante al cărei preț ajunge la 4.600 de dolari. Vor fi tot 99 de bucăți disponibile. În această lume a telefoanelor banale transformate în piese de colecție, Caviar se descurcă cel mai bine. A lansat chiar și un Nokia 3310 în ediție limitată. Totodată, s-a remarcat prin telefoane dedicate lui Vladimir Putin sau Donald Trump. Ultima creație este un iPhone X dedicat Tesla, care are pe spate și un panou solar. Telefonul va fi disponibil în număr limitat: 999 de exemplare la un preț de peste 4.500 de dolari. Pentru ca omagiul adus companiei Tesla să fie complet, pe spatele carcasei este gravat mesajul „Made on Earth by Humans” („Creat pe Pământ de către oameni”). Este același mesaj pe care Elon Musk l-a gravat pe placa de bază din Tesla Roadster. În februarie, aceasta a devenit prima mașină lansată în spațiu. La bordul ei era un manechin. Cu aceste prețuri în minte, un iPhone X la 1.000 de dolari nu mai pare așa de scump.