Chișinău: Au fost procesate 100% dintre sufragii. Ceban și Năstase, în turul doi

14:50

Şi membrii Asociaţiilor foştilor Deţinuţi Politici şi Deportaţi susţin candidatura lui Constantin Codreanu, din partea Partidului Unităţii Naţionale, la funcţia de primar al Chişinăului. Aceştia au adoptat o rezoluţie prin care au decis acordarea votului de încredere lui Constantin Codreanu la alegerile de pe 20 mai din Chişinău, transmite Deschide.md. „În situaţia actuală politică [&hellip The post Codreanu, susţinut la primăria Chişinăului şi de foştii deţinuţi politici şi deportaţi appeared first on InfoPrut.