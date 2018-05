Rezultate alegeri locale 2o18. Pentru cine au votat locuitorii capitalei

14:01

Marșul solidarității, organizat de către comunitatea LGBT din Moldova, care s-a desfășurat sub sloganul „Fără Frică de Iubire”, a ajuns la destinație finală. Spre deosebire de anul trecut, acesta s-a desfășurat fără incidente. Aceasta în pofida faptului că un grup de contramanifestanți s-au adunat în centrul capitalei pentru a împiedica acțiunea. „Unde e iubire, nu e […] The post Marşul Solidarității “Fără frică” a ajuns la destinația finală. Acesta s-a desfășurat fără incidente// VIDEO appeared first on Moldova.org.