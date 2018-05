PS Ioan, Episcopul Sorocii își sărbătorește ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Apostol Ioan Teologul

23:30

Miercuri [Fapte 18, 22-28; In. 12, 36-47] „Doamne, cine a crezut celor ce noi am auzit?" (Is. 53,1); aşa se tânguie, mirându-se, proorocul Isaia. Se cade să strigăm și noi: „Cine va crede acum din inimă în cuvântul Tău, Doamne?". Aproape toţi s-au clătinat. Limba multora încă nu grăieşte împotriva credinţei; însă puţine inimi nu...