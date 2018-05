Bălți: Nicolai Grigorișin are peste 60% din voturi după procesarea a 100 % din procesele-verbale

23:40

Către ora 21:00 rata de participare a alegătorilor a constituit: • mun. Chișinău – 35,53% • mun. Bălți – 34,93% • com. Leușeni, raionul Hîncești – 36,89% • s. Nemțeni, raionul Hîncești – 36,85% • com. Jora de Mijloc, raionul Orhei – 52,68% • com. Volovița, raionul Soroca – 46,93% • com. Pîrlița, raionul Ungheni […]