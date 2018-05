Alegeri Bălți | Alegerile locale au fost câștigate de candidatul lui Renat Usatîi din I-ul tur

17:05

Planul constructorului francez este de a completa gama de modele pe segmentele mai căutate în piaţă, astfel că Citroen a introdus în segmentul B noul C3 şi a venit apoi cu C3 Aircross pentru categoria SUV-urilor de segment B. În prezent este lansat pe piaţă noul C4 Cactus pentru segmentul C, iar spre sfârşitul acestui an este aşteptat să apară şi SUV-ul de segment C – Citroen C5 Aircross, după lansarea oficială în Europa.