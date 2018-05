Maia Sandu la urna de vot: Am votat împotriva corupției și a unui regim autoritar

15:01

Festivalul de muzică clasică în aer liber – DescOPERĂ revine cu o nouă ediție. Rezervația cultural – naturală "Orheiul Vechi" va răsuna, timp de trei zile, pe acordurile lui Carl Orff, Giuseppe Verdi și ale inegalabilului Johann Strauss. Evenimentul va avea loc, în perioada 15-17 iunie, în amfiteatrul natural de la Butuceni, care asigură o […]