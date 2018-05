Alegeri locale Chișinău și Bălți. Prezenţa la vot în timp real// VIDEO

11:20

Doi șoferi riscă până la șase ani de închisoare, pentru că au încercat să dea mită inspectorilor de patrulare. Cei doi au fost prinși în timp ce conduceau în stare de ebrietate. Primul caz a fost înregistrat în satul Tomai, raionul Ceadâr – Lunga. Potrivit informației parvenite de la polițiștii de patrulare în adresa SPIA, […]