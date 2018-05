(video) Pavel Filip a votat: „Nu ne mai trebuiește un primar guraliv”

08:20

Fostul primar general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, și-a exprimat dreptul la vot. Binedispus, Chirtoacă a ales să fie unul dintre cei mai matinali cetățeni care ajung la secția de vot.„Am votat pentru o relație corectă a primarului cu alegătorii săi. 10 ani am fost primar. Am ajuns la alegeri pentru a pune capăt uzurpării și pentru a continua continuarea dezvoltării europene în capitală. Am aceeași așteptare ca și a cetățenilor care până acum și-au dorit un viitor european”, a declarat Dorin Chirtoacă la ieșirea din secția de votare.