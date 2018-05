LIVE // PREZENȚA LA VOT ÎN CHISINAU

18:00

Candidatul PPDA la funcţia de primar de Chişinău, Andrei Năstase, nu are şanse să acceadă în turul doi al alegerilor locale, deoarece are un rating negativ mare. Opinia aparţine analistului politic Victor Ciobanu şi a fost exprimată în cadrul emisiunii Important, de la postul de televiziune TVC 21. "Andrei Năstase are un rating negativ relativ […]