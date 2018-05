(live text) Alegeri locale 2018. Astăzi, chișinăuienii își aleg candidatul la funcția de Primar

19:15

Google a anunţat ieftinirea unora din opţiunile pe care le oferă pentru stocarea în cloud şi, totodată, un nou brand pentru serviciile oferite. Planurile de stocare contracost oferite de Google se vor numi de acum înainte Google One, în loc de Google Drive. Brandul Google Drive rămâne în continuare activ pentru versiunea gratuită. Aceasta rămâne neschimbată şi oferă 15 GB pentru stocare pentru toate serviciile ataşate unui cont Google (Gmail, Photos etc.). Articolul Google lansează planuri de stocare online mai ieftine sub un nou brand. Ce se va întâmpla cu Google Drive apare prima dată în #diez.