Start vot! În șapte localități din Republica Moldova au loc alegeri locale noi pentru funcția de primar

Un tânăr israelian de 24 de ani, student la o universitate din Chișinău, a fost reținut, după ce a însușit prin abuz de încredere și înșelăciune 6000 euro de la un cetățean indian. Bănuitul a convins victima, care a fost exmatriculată de la respectiva universitate, că are influență asupra factorilor de decizie ai universității și […]